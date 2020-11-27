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​Куман договорился с «Барселоной» о сокращении зарплаты

27 Ноября 2020, 18:23,

Global Look Press

Наставник «Барселоны» Рональд Куман достиг договорённости с клубом по поводу сокращения заработной платы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, Куман пошёл по сути Марка-Андре тер Штегена, Херарда Пике, Френки де Йонга и Клемана Ленгле. Их заплата в этом сезоне будет сокращена на 30%, однако свои деньги они получат в последующих сезонах в рамках реструктуризации.

Отмечается, что Куман намерен поговорить об этой ситуации с другими игроками, которые ещё не договорились с клубом. Тренер надеется, что вопрос как можно скорее решится, и футболисты сосредоточатся на работе.

Учитывая текущую финансовую ситуацию, «Барселоне» нужно сократить бюджет зарплат на 191 миллион евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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