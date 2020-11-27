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​Карвахаль снова получил травму

27 Ноября 2020, 15:51,

Global Look Press

Защитник «Реала» Дани Карвахаль провёл только два матча после того, как восстановился после травмы, но теперь футболист снова угодил в лазарет. Пресс-служба «сливочных» сообщила о том, что 28-летний игрок прошёл обследование, в результате которого у него была выявлена травма приводящей мышцы. Сроки восстановления Карвахаля не называются.

В сезоне 2020/2021 Дани Карвахаль провёл за «Реал» пять матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. В них защитник мадридской команды дважды ассистировал своим партнёрам по команде.

Дани Карвахаль является воспитанником «Реала».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Дани Карвахаль
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