​Карвахаль снова получил травму

Защитник «Реала» Дани Карвахаль провёл только два матча после того, как восстановился после травмы, но теперь футболист снова угодил в лазарет. Пресс-служба «сливочных» сообщила о том, что 28-летний игрок прошёл обследование, в результате которого у него была выявлена травма приводящей мышцы. Сроки восстановления Карвахаля не называются.

В сезоне 2020/2021 Дани Карвахаль провёл за «Реал» пять матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. В них защитник мадридской команды дважды ассистировал своим партнёрам по команде.

Дани Карвахаль является воспитанником «Реала».