Черышев пропустил тренировку «Валенсии», клуб сообщил о новом случае коронавируса

Хавбек сборной России Денис Черышев пропустил последнюю тренировку «Валенсии», об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

В то же время «летучие мыши» сообщили об одном случае заражения коронавирусной инфекцией среди игроков команды. Имя футболиста пока не разглашается.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании 29-летний россиянин провел пять поединков, отметившись одной результативной передачей.

Ближайший поединок «Валенсия» проведет с мадридским «Атлетико» в рамках 11-го тура Примеры. Матч пройдет в субботу, 28-го ноября.

В настоящий момент «летучие мыши» занимают девятое место в турнирной таблице, а «матрасники» располагаются на второй строчке.