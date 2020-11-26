Васкес с большой долей вероятности уйдёт из «Реала»

|
26 Ноября 2020, 18:15,
|
|
Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес с большой долей вероятности покинет клуб.
Как сообщает abc.es, возможный уход испанца связан с пандемией коронавируса. В обычное время «сливочные» уже продлили бы контракт со своим воспитанником, но финансовые трудности не позволяют клубу подписать новое соглашение с Васкесом. Таким образом, Лукас скорее всего уйдёт из «Реала».
29-летний футболист принял участие в девяти матча «Реала» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами.
Действующее соглашение Васкеса со «сливочными» рассчитано до конца нынешнего сезона.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
Это фантазии ЕФ назовите мне игрока который САМ ушел из Реала ??? может он подпишет контракт с понижением зарплаты ???
Если это случится, лично мне будет не жалко! Я считал и считаю, что Васкес не дотягивает до уровня игрока "Реала". Ещё бы Винисиуса с собой прихватил! "Реалу" нужны такие молодые "звёзды" как Эдегор. Вчера просто любовался игрой этого парня! Умный, техничный - на поле всё делает правильно и своевременно!