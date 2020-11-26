Васкес с большой долей вероятности уйдёт из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес с большой долей вероятности покинет клуб.

Как сообщает abc.es, возможный уход испанца связан с пандемией коронавируса. В обычное время «сливочные» уже продлили бы контракт со своим воспитанником, но финансовые трудности не позволяют клубу подписать новое соглашение с Васкесом. Таким образом, Лукас скорее всего уйдёт из «Реала».

29-летний футболист принял участие в девяти матча «Реала» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами.

Действующее соглашение Васкеса со «сливочными» рассчитано до конца нынешнего сезона.