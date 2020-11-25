Пике отказался от операции

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25 Ноября 2020, 21:39,
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Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике получил травму в матче с мадридским «Атлетико» (0:1).
Как сообщает CCMA, испанский футболист после общения с медицинским персоналом клуба отказался от операции и будет проходить консервативное лечение. Отмечается, что Пике планирует вернуться на поле через четыре месяца.
Напомним, что у Пике было выявлено растяжение внутренней боковой связки и частичная травма передней крестообразной связки.
В нынешнем сезоне испанец сыграл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
На данный момент «Барселона» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Херард Пике