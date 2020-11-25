Пике отказался от операции

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике получил травму в матче с мадридским «Атлетико» (0:1).

Как сообщает CCMA, испанский футболист после общения с медицинским персоналом клуба отказался от операции и будет проходить консервативное лечение. Отмечается, что Пике планирует вернуться на поле через четыре месяца.

Напомним, что у Пике было выявлено растяжение внутренней боковой связки и частичная травма передней крестообразной связки.

В нынешнем сезоне испанец сыграл десять матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

На данный момент «Барселона» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.