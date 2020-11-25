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​Куман рассказал, сколько пропустит Пике

25 Ноября 2020, 14:57,

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На страницах испанского издания Marca появился диалог между тренерами «Барселоны» и киевского «Динамо» перед вторничным матчем Лиги чемпионов. В ходе разговора Рональд Куман сказал, сколько времени из-за травмы может пропустить Херард Пике.

- Я смотрел ваш матч с «Атлетико», вы очень хорошо сыграли в первом тайме, - сказал Луческу.

- Они очень сильны в обороне, хорошо защищаются, - ответил Куман.

- Но у вас были шансы забить, - заметил Луческу.

- Да, да. Нам не везёт с травмами. Ансу Фати вылетел на три месяца, Пике может пропустить четыре-пять месяцев, Серхи Роберто пропустит два месяца. Но, знаете, у вас те же проблемы. Это безумие, - сказал Куман.

Напомним, «Барселона» обыграла «Динамо» со счётом 4:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике, Рональд Куман
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