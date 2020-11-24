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Модрич: «Хочу завершить карьеру в «Реале»

24 Ноября 2020, 21:26,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от матча против «Интера» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Относимся к этой игре как к финалу. Надеюсь, что у нас всё получится.

Несмотря на критику, мы добились нескольких хороших результатов в этом сезоне, к тому же есть обстоятельства, которые нужно учитывать, одно из главных – это отсутствие фанатов.

Слухи о моем будущем? Я чувствую себя хорошо и играю, когда этого хочет тренер. Я чувствую, что нахожусь в отличной форме, чтобы продолжать играть и помогать команде. Конечно, я бы хотел остаться и завершить карьеру в «Реале», - цитирует Модрича Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Интер Милан, Лука Модрич
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