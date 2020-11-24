Фонт: «Я уже сказал директору «Манчестер Сити», чтобы они забыли о Месси»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт, шансы которого на победу считаются высокими, высказался по поводу Лионеля Месси. Контракт аргентинского форварда истекает в конце сезона, и слухи активно связывают его с «Манчестер Сити».

«Я уже сказал Феррану Сориано (исполнительному директору «Манчестер Сити» - прим.), чтобы они забыли о Месси и искали альтернативы, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Потому что Лионель останется с нами, и мы выиграем Лигу чемпионов», - рассказал Фонт L'Esportiu de Catalunya.

Напомним, Лионель Месси летом хотел покинуть «Барселону», но руководители клуба не отпустили игрока.