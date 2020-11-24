Фонт: «Я уже сказал директору «Манчестер Сити», чтобы они забыли о Месси»

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24 Ноября 2020, 15:52,
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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт, шансы которого на победу считаются высокими, высказался по поводу Лионеля Месси. Контракт аргентинского форварда истекает в конце сезона, и слухи активно связывают его с «Манчестер Сити».
«Я уже сказал Феррану Сориано (исполнительному директору «Манчестер Сити» - прим.), чтобы они забыли о Месси и искали альтернативы, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Потому что Лионель останется с нами, и мы выиграем Лигу чемпионов», - рассказал Фонт L'Esportiu de Catalunya.
Напомним, Лионель Месси летом хотел покинуть «Барселону», но руководители клуба не отпустили игрока.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Виктор Фонт
Клоунада продолжается.
не смешите людей. В чемпионате кое как в десятку попадаете, а тут на Лигу чемпионов замахнулись
Один дурак уходит другой приходит.. У Месси ни желания ни мотивации в этом сезоне не наблюдается и вряд-ли они появятся. Игрок с огромной зп плюс возраст и отсутствие желания находиться в Барсе. Да отпустите вы его и начните с чистого листа строить команду