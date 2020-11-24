Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Экс-защитник «Зенита» может заменить Пике в «Барселоне»

24 Ноября 2020, 13:16,

twitter.com

Каталонская «Барселона» начала подыскивать альтернативу травмированному защитнику Херарду Пике, об этом сообщает издание AS. 33-летний футболист рискует пропустить полгода из-за повреждения крестообразной связки колена.

Согласно сведениям источника, руководство «сине-гранатовых» положило глаз на аргентинца Эсекиэля Гарая, известного в России по выступлениям за петербургский «Зенит». В настоящий момент 34-летний игрок находится в статусе свободного агента после ухода из «Валенсии».

В прошлом сезоне чемпионата Испании Гарай провел 17 матчей, в которых получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Эсекиэль Гарай
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола