Экс-защитник «Зенита» может заменить Пике в «Барселоне»

Каталонская «Барселона» начала подыскивать альтернативу травмированному защитнику Херарду Пике, об этом сообщает издание AS. 33-летний футболист рискует пропустить полгода из-за повреждения крестообразной связки колена.

Согласно сведениям источника, руководство «сине-гранатовых» положило глаз на аргентинца Эсекиэля Гарая, известного в России по выступлениям за петербургский «Зенит». В настоящий момент 34-летний игрок находится в статусе свободного агента после ухода из «Валенсии».

В прошлом сезоне чемпионата Испании Гарай провел 17 матчей, в которых получил две желтые карточки.