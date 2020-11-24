Агент: «Иско хочет поиграть в другом чемпионате»

Франсиско Аларкон, который является отцом и агентом полузащитника мадридского «Реала» Иско, заявил о намерении своего сына продолжить карьеру в другом чемпионате.

«В настоящий момент у нас нет конкретных предложений. Но я могу с уверенностью сказать, что мой сын хочет попробовать свои силы в другом чемпионате. Впрочем, если он останется в Мадриде, это не станет огромной проблемой», - передает слова агента издание Cadena SER.

Ранее появилась информация, что «королевский» клуб рассчитывает выручить с трансфера Иско 60-70 миллионов евро.

В текущем сезоне Примеры 28-летний полузащитник сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.