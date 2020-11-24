Гризманн рассказал об отношениях с Месси

Французский форвард Антуан Гризманн, выступающий за каталонскую «Барселону», высказался о своих отношениях с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Я общался с Месси сразу после своего приезда в «Барселону». Лионель сказал, что очень рассердился, когда я отверг первое предложение каталонского клуба. Однако после этого он сказал, что готов пойти до последнего со мной. Я ощущаю его поддержку каждый день. У нас отличные отношения», - передает слова француза газета Marca.

Гризманн пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2019-го года. За его трансфер каталонцы заплатили «Атлетико» 120 миллионов евро.