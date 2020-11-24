Гризманн рассказал об отношениях с Месси

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24 Ноября 2020, 08:30,
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Французский форвард Антуан Гризманн, выступающий за каталонскую «Барселону», высказался о своих отношениях с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Я общался с Месси сразу после своего приезда в «Барселону». Лионель сказал, что очень рассердился, когда я отверг первое предложение каталонского клуба. Однако после этого он сказал, что готов пойти до последнего со мной. Я ощущаю его поддержку каждый день. У нас отличные отношения», - передает слова француза газета Marca.
Гризманн пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2019-го года. За его трансфер каталонцы заплатили «Атлетико» 120 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Антуан Гризманн