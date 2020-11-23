Иско решил покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно

Испанский хавбек Иско сообщил руководству мадридского «Реала» о своем желании сменить клубную прописку в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом рапортует издание El Larguero.

Источник сообщает, что 28-летний полузащитник не видит своего будущего в «королевском» клубе из-за недостатка игровой практики. Из-за этого у Иско ухудшились отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Ранее стало известно, что мадридский гранд рассчитывает выручить с продажи игрока 60-70 миллионов евро.

В текущем сезоне Примеры Иско провел семь матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до середины 2022-го года.