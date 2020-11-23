Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Валенсия» отыграла два мяча у «Алавеса», Черышев провёл на поле почти час

23 Ноября 2020, 00:56,

Instagram

Середняки Ла Лиги «Алавес» и «Валенсия» завершили воскресную часть 10-го тура занимательным матчем. К 16-й минуте хозяева вели с запасом в два гола после точного удара Химо Наварро и гола с пенальти Лукаса Переса. Соперник отыгрался ближе к концу матча и также за небольшой временной интервал. Паритет восстановили мячи Ману Вальехо и Уго Гильямона - 2:2. Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

Протокол игры  
Алавес 2:2 Валенсия
(1:0) Химо Наварро 2'    
(2:0) Лукас Перес 16'    
    73' Вальехо Ману (2:1)
    78' Гильямон Уго (2:2)
Пачеко Фернандо Химо Наварро Лагуардия Виктор Лежён Флорьян   37' Дуарте Рубен Йота Пелетейро   56' (Ману Гарсия (   56') Батталья Родриго Пина Томас Риоха Луис Хоселу Санмартин   72' (Сайнс Борха (   72') Лукас Перес   72' (Гвидетти Йон (   72')
Запасные: Тачи Тавареш Томаш Марин Адриан Дейверсон Силва Сивера Антонио Эли Родриго Хави Лопеc Агиррегабириа Мартин
Хауме Доменек Васс Даниэль Габриэль Паулиста Гильямон Уго   53' Гайя Хосе Муса Юнус Солер Карлос Рачич Урош Черышев Денис   58' (Гуэдеш Гонсалу (   58') Ли Кан Ин   58' (Вальехо Ману (   58') Гамейро Кевин
Запасные: Коба Куандреди Лато Тони Корреа Тьерри Джейсон Риверо Кристиан Собрино Рубен Мангала Эльяким Санчес Алехандро Эскьердо Висенте
22 ноября. Стадион "Мендисорроса".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Денис Черышев, Алавес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола