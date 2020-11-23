«Валенсия» отыграла два мяча у «Алавеса», Черышев провёл на поле почти час

|
23 Ноября 2020, 00:56,
|
|
Середняки Ла Лиги «Алавес» и «Валенсия» завершили воскресную часть 10-го тура занимательным матчем. К 16-й минуте хозяева вели с запасом в два гола после точного удара Химо Наварро и гола с пенальти Лукаса Переса. Соперник отыгрался ближе к концу матча и также за небольшой временной интервал. Паритет восстановили мячи Ману Вальехо и Уго Гильямона - 2:2. Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.
Протокол игры
|(1:0) Химо Наварро 2'
|(2:0) Лукас Перес 16'
|73' Вальехо Ману (2:1)
|78' Гильямон Уго (2:2)
Пачеко Фернандо • Химо Наварро • Лагуардия Виктор • Лежён Флорьян • 37'Дуарте Рубен • Йота Пелетейро 56' ( Ману Гарсия ( 56') • Батталья Родриго • Пина Томас • Риоха Луис • Хоселу Санмартин 72' ( Сайнс Борха ( 72') • Лукас Перес 72' ( Гвидетти Йон ( 72')
Запасные: Тачи • Тавареш Томаш • Марин Адриан • Дейверсон Силва • Сивера Антонио • Эли Родриго • Хави Лопеc • Агиррегабириа Мартин
Хауме Доменек • Васс Даниэль • Габриэль Паулиста • Гильямон Уго • 53'Гайя Хосе • Муса Юнус • Солер Карлос • Рачич Урош • Черышев Денис 58' ( Гуэдеш Гонсалу ( 58') • Ли Кан Ин 58' ( Вальехо Ману ( 58') • Гамейро Кевин
Запасные: Коба Куандреди • Лато Тони • Корреа Тьерри • Джейсон • Риверо Кристиан • Собрино Рубен • Мангала Эльяким • Санчес Алехандро • Эскьердо Висенте
22 ноября. Стадион "Мендисорроса".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев, Алавес