«Валенсия» отыграла два мяча у «Алавеса», Черышев провёл на поле почти час

Середняки Ла Лиги «Алавес» и «Валенсия» завершили воскресную часть 10-го тура занимательным матчем. К 16-й минуте хозяева вели с запасом в два гола после точного удара Химо Наварро и гола с пенальти Лукаса Переса. Соперник отыгрался ближе к концу матча и также за небольшой временной интервал. Паритет восстановили мячи Ману Вальехо и Уго Гильямона - 2:2. Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.