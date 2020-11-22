Суарес – о Месси: «Ситуация вокруг него причиняет мне боль»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался о ситуации вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Конечно, Месси – мой бывший партнер по команде и друг, ситуация вокруг него причиняет мне боль. Это беспокоит меня как человека, но в то же время я понимаю, что он сможет двигаться вперед и переломить ситуацию.

Коронавирус? Мне плохо, потому что я не могу видеть свою семью из-за того, что мне приходится находиться на самоизоляции. Я заперт в квартире. Я вижу детей лишь в окно – это очень сложно. Никто не застрахован, мы должны заботиться о себе, всегда нужно быть осторожным», - цитирует Суареса Mundo Deportivo.