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Суарес – о Месси: «Ситуация вокруг него причиняет мне боль»

22 Ноября 2020, 20:22,

Global Look Press

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался о ситуации вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Конечно, Месси – мой бывший партнер по команде и друг, ситуация вокруг него причиняет мне боль. Это беспокоит меня как человека, но в то же время я понимаю, что он сможет двигаться вперед и переломить ситуацию.

Коронавирус? Мне плохо, потому что я не могу видеть свою семью из-за того, что мне приходится находиться на самоизоляции. Я заперт в квартире. Я вижу детей лишь в окно – это очень сложно. Никто не застрахован, мы должны заботиться о себе, всегда нужно быть осторожным», - цитирует Суареса Mundo Deportivo.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Луис Суарес
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