«Реал Сосьедад» закрепился на первом месте, выиграв шестой матч подряд

Новичок Ла Лиги «Кадис» в 10-м туре Ла Лиги принимал лидера турнира - сан-себастьянский «Реал». Хозяева за 90 минут смогли нанести лишь один удар в сторону ворот противника, а вот фаворит встречи создал с дюжину моментов, и гол Александра Исака на 66-й минуте стал решающим - 1:0.

«Реал Сосьедад» победил в шестой раз кряду и оторвался от идущего на втором месте «Атлетико» на три очка.