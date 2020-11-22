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«Реал Сосьедад» закрепился на первом месте, выиграв шестой матч подряд

22 Ноября 2020, 20:11,

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Новичок Ла Лиги «Кадис» в 10-м туре Ла Лиги принимал лидера турнира - сан-себастьянский «Реал». Хозяева за 90 минут смогли нанести лишь один удар в сторону ворот противника, а вот фаворит встречи создал с дюжину моментов, и гол Александра Исака на 66-й минуте стал решающим - 1:0.

«Реал Сосьедад» победил в шестой раз кряду и оторвался от идущего на втором месте «Атлетико» на три очка.

Протокол игры  
Кадис 0:1 Реал Сосьедад
    66' Исак Александр (0:1)
Ледесма Херемиас Карселен Исаак   57' (Акапо Карлос (   57') Хименес Фали   17' Мауро Маркос Альфонсо Луис Санчес Сальвадор   72' (Бодиже Янн (   72') Йонссон Йенс   71' (Переа Альберто (   71') Гарридо Хон   13'   46' (Хименес Альваро (   46') Алекс Фернандес Малбашич Филип   57' (Алехо Иван (   57') Искьердо Хайро
Запасные: Алькала Педро Адеканье Бобби Хиль Давид Помбо Хорхе Ньето Мануэль Нано Александер
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба Ариц Элустондо Субельдия Игор Монреаль Начо Гевара Андер   88' Мерино Микель   85' (Гуриди Хон (   85') Янузай Аднан   74' (Виллиан Жозе (   74') Сильва Давид Оярсабаль Микель   84' (Барренечеа Андер (   84') Исак Александр   74' (Порту Кристиан (   74')
Запасные: Баутиста Хон Лопес Роберто III Меркеланс Мартин Айеса Гайзка Урко Гонсалес Муньос Айхен Мойя Мигель Субименди Мартин
22 ноября. Стадион "Рамон де Карранса" (Кадис).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Сосьедад, Кадис
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