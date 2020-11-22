«Реал Сосьедад» закрепился на первом месте, выиграв шестой матч подряд

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22 Ноября 2020, 20:11,
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Новичок Ла Лиги «Кадис» в 10-м туре Ла Лиги принимал лидера турнира - сан-себастьянский «Реал». Хозяева за 90 минут смогли нанести лишь один удар в сторону ворот противника, а вот фаворит встречи создал с дюжину моментов, и гол Александра Исака на 66-й минуте стал решающим - 1:0.
«Реал Сосьедад» победил в шестой раз кряду и оторвался от идущего на втором месте «Атлетико» на три очка.
Протокол игры
|Кадис
|0:1
|Реал Сосьедад
|66' Исак Александр (0:1)
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак 57' ( Акапо Карлос ( 57') • Хименес Фали • 17'Мауро Маркос • Альфонсо Луис • Санчес Сальвадор 72' ( Бодиже Янн ( 72') • Йонссон Йенс 71' ( Переа Альберто ( 71') • Гарридо Хон 13' 46' ( Хименес Альваро ( 46') • Алекс Фернандес • Малбашич Филип 57' ( Алехо Иван ( 57') • Искьердо Хайро
Запасные: Алькала Педро • Адеканье Бобби • Хиль Давид • Помбо Хорхе • Ньето Мануэль • Нано Александер
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба • Ариц Элустондо • Субельдия Игор • Монреаль Начо • Гевара Андер • 88'Мерино Микель 85' ( Гуриди Хон ( 85') • Янузай Аднан 74' ( Виллиан Жозе ( 74') • Сильва Давид • Оярсабаль Микель 84' ( Барренечеа Андер ( 84') • Исак Александр 74' ( Порту Кристиан ( 74')
Запасные: Баутиста Хон • Лопес Роберто III • Меркеланс Мартин • Айеса Гайзка • Урко Гонсалес • Муньос Айхен • Мойя Мигель • Субименди Мартин
22 ноября. Стадион "Рамон де Карранса" (Кадис).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Сосьедад, Кадис