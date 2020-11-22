Дембеле пропустил сегодняшнюю тренировку «Барселоны» из-за проблем с плечом

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле получил повреждение.

Как сообщает As, французский футболист почувствовал дискомфорт в левом плече и не принимал участие в сегодняшней тренировке клуба.

Напомним, что ранее в составе «Барселоны» травмы получили Пике и Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле принял участие в девяти матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «каталонцев» планирует продлить контракт с Дембеле, действующее соглашение француза с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.