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Дембеле пропустил сегодняшнюю тренировку «Барселоны» из-за проблем с плечом

22 Ноября 2020, 18:27,

Global Look Press

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле получил повреждение.

Как сообщает As, французский футболист почувствовал дискомфорт в левом плече и не принимал участие в сегодняшней тренировке клуба.

Напомним, что ранее в составе «Барселоны» травмы получили Пике и Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле принял участие в девяти матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «каталонцев» планирует продлить контракт с Дембеле, действующее соглашение француза с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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0
pol-black
22 Ноября 2020, 20:09

хрупкое дерево попалось.

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