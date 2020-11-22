​«Барселона»: Пике частично повредил крестообразную связку

«Барселона» через свой официальный сайт сообщила об итогах обследования защитников Херарда Пике и Серхи Роберто. Оба футболиста получили травмы в субботнем поединке Ла Лиги против «Атлетико».

У Пике было выявлено растяжение внутренней боковой связки третьей степени и частичная травма передней крестообразной связки. Сроки восстановления защитника не называются.

Что касается Роберто, то он получил разрыв прямой мышцы правого бедра. Приблизительный срок восстановления футболиста составляет два месяца.

Напомним, «Барселона» проиграла в гостях у «Атлетико» с минимальным результатом 0:1.