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Пике рискует пропустить до полугода

22 Ноября 2020, 12:40,

УЕФА

Защитник «Барселоны» Херард Пике получил травму в субботнем поединке чемпионата Испании против «Атлетико», в котором каталонцы минимально проиграли.

Пресс-служба «сине-гранатовых» сообщила о том, что Пике получил растяжение связок колена. При этом точный характер травмы станет известен только после обследования.

Как сообщает испанская газета Sport, Пике рискует вылететь на срок от четырёх до шести месяцев.

Остаётся дождаться официальной информации от «Барселоны». Обычно в отчётах о диагнозах футболистов каталонцы предоставляют ориентировочные сроки восстановления.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
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Комментарии (3)
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0
Nashterator
22 Ноября 2020, 13:42

Скорее всего, конец карьеры.

0
Super fanat
22 Ноября 2020, 13:29

Видимо, это конец его карьеры в Барсе... Печально... Надо выходить на трансферный рынок зимой!

0
NOBODY
22 Ноября 2020, 13:09

удачи, Пике!!!

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