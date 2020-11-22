Пике рискует пропустить до полугода

Защитник «Барселоны» Херард Пике получил травму в субботнем поединке чемпионата Испании против «Атлетико», в котором каталонцы минимально проиграли.

Пресс-служба «сине-гранатовых» сообщила о том, что Пике получил растяжение связок колена. При этом точный характер травмы станет известен только после обследования.

Как сообщает испанская газета Sport, Пике рискует вылететь на срок от четырёх до шести месяцев.

Остаётся дождаться официальной информации от «Барселоны». Обычно в отчётах о диагнозах футболистов каталонцы предоставляют ориентировочные сроки восстановления.