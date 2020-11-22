​«Барселона» рассказала о травме Пике

«Барселона» в субботу не только проиграла «Атлетико», но ещё и потеряла из-за травм двух защитников – центрального Херарда Пике и правого Серхи Роберто. После игры клуб опубликовал информацию по поводу состояния футболистов.

Пике получил растяжение связок правого колена, а Роберто – растяжение прямой мышцы бедра. В ближайшее время футболисты пройдут дополнительное обследование, по итогам которого будет выявлена степень серьёзности травм.

Напомним, «Барселона» проиграла «Атлетико» со счётом 0:1. Это третье поражение команды Рональда Кумана в восьми играх текущего чемпионата Испании.