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​«Барселона» рассказала о травме Пике

22 Ноября 2020, 09:28,

Global Look Press

«Барселона» в субботу не только проиграла «Атлетико», но ещё и потеряла из-за травм двух защитников – центрального Херарда Пике и правого Серхи Роберто. После игры клуб опубликовал информацию по поводу состояния футболистов.

Пике получил растяжение связок правого колена, а Роберто – растяжение прямой мышцы бедра. В ближайшее время футболисты пройдут дополнительное обследование, по итогам которого будет выявлена степень серьёзности травм.

Напомним, «Барселона» проиграла «Атлетико» со счётом 0:1. Это третье поражение команды Рональда Кумана в восьми играх текущего чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике, Серхи Роберто
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