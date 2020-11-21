​Экс-агент Гризманна отказался от своих слов о Месси

Бывший агент форварда «Барселоны» Антуана Гризманна Эрик Ольхатс отказался от своих слов о Лионеле Месси.

Напомним, ранее Ольхатс обвинил Месси в проблемах Гризманна в каталонской команде. Агент сказал, что Лионель устроил в «Барселоне» «царство террора», где остальные футболисты либо с ним, либо против него.

«Хочу пояснить, что Гризманн никогда не рассказывал мне об этой проблеме. Мои слова были основаны на данных из СМИ. Это субъективное мнение, я могу ошибаться. Я уже три года не поддерживаю отношения с Гризманном и не являюсь близким другом его семьи, как пишут СМИ», - цитирует Ольхатса Marca,