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​Экс-агент Гризманна отказался от своих слов о Месси

21 Ноября 2020, 19:21,

Global Look Press

Бывший агент форварда «Барселоны» Антуана Гризманна Эрик Ольхатс отказался от своих слов о Лионеле Месси.

Напомним, ранее Ольхатс обвинил Месси в проблемах Гризманна в каталонской команде. Агент сказал, что Лионель устроил в «Барселоне» «царство террора», где остальные футболисты либо с ним, либо против него.

«Хочу пояснить, что Гризманн никогда не рассказывал мне об этой проблеме. Мои слова были основаны на данных из СМИ. Это субъективное мнение, я могу ошибаться. Я уже три года не поддерживаю отношения с Гризманном и не являюсь близким другом его семьи, как пишут СМИ», - цитирует Ольхатса Marca,
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Эрик Ольхатс
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