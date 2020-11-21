​Экс-агент Гризманна отказался от своих слов о Месси

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21 Ноября 2020, 19:21,
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Бывший агент форварда «Барселоны» Антуана Гризманна Эрик Ольхатс отказался от своих слов о Лионеле Месси.
Напомним, ранее Ольхатс обвинил Месси в проблемах Гризманна в каталонской команде. Агент сказал, что Лионель устроил в «Барселоне» «царство террора», где остальные футболисты либо с ним, либо против него.
«Хочу пояснить, что Гризманн никогда не рассказывал мне об этой проблеме. Мои слова были основаны на данных из СМИ. Это субъективное мнение, я могу ошибаться. Я уже три года не поддерживаю отношения с Гризманном и не являюсь близким другом его семьи, как пишут СМИ», - цитирует Ольхатса Marca,
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Эрик Ольхатс