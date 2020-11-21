​«Барселона» продаст Фати, чтобы решить финансовые проблемы

Очень серьёзные финансовые проблемы могут вынудить «Барселону» продать своего талантливого форварда в лице Ансу Фати. Как сообщает One Football со ссылкой на газету Sport, каталонцы готовы рассмотреть «головокружительное» предложение, если таковое поступит. Продажа Фати может позволить «сине-гранатовым» улучшить своё финансовое состояние.

Недавно Фати получил разрыв мениска и выбыл на несколько месяцев. 18-летний нападающий в десяти матчах сезона 2020/2021 записал на свой счёт пять забитых голов и четыре результативных паса на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Ансу Фати в 80 миллионов евро. Сообщалось, что летом «Манчестер Юнайтед» предлагал за форварда 150 миллионов.