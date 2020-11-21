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​«Барселона» продаст Фати, чтобы решить финансовые проблемы

21 Ноября 2020, 18:07,

Global Look Press

Очень серьёзные финансовые проблемы могут вынудить «Барселону» продать своего талантливого форварда в лице Ансу Фати. Как сообщает One Football со ссылкой на газету Sport, каталонцы готовы рассмотреть «головокружительное» предложение, если таковое поступит. Продажа Фати может позволить «сине-гранатовым» улучшить своё финансовое состояние.

Недавно Фати получил разрыв мениска и выбыл на несколько месяцев. 18-летний нападающий в десяти матчах сезона 2020/2021 записал на свой счёт пять забитых голов и четыре результативных паса на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Ансу Фати в 80 миллионов евро. Сообщалось, что летом «Манчестер Юнайтед» предлагал за форварда 150 миллионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ансу Фати
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
21 Ноября 2020, 18:44

Во-первых, надо было продавать, когда было такое предложение... Раз уж проблемы наличествуют... Во-вторых, почему не слить Лео Месси? Гризманна? Они жрут много ЗП, а на поле дают ноль! Ситуация с Месси вообще дизморалит многих игроков в команде! Но нет, обрубают молодое дарование, которое могло бы даровать будущее Барсе... Обидно, если это так...

0
ARTUR
21 Ноября 2020, 18:16

Не верю

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