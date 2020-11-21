Зидан отреагировал на информацию о возможной продаже Варана

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном уходе из «королевского» клуба защитника Рафаэля Варана.

«Варан не продается. Это не только моя позиция, такого же мнения придерживается руководство клуба. Рафаэль - часть команды. Мы очень рады, что такой футболист играет за «Реал», - приводит слова тренера издание AS.

Ранее СМИ сообщали, что 27-летний защитник может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Испании Рафаэль провел семь матчей. Действующий контракт француза с мадридским грандом рассчитан до середины 2022-го года.