Представители Иско уведомили «Реал» о желании футболиста покинуть клуб

Испанский атакующий игрок «Реала» Иско может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, представители футболиста уже уведомили «Реал» о том, что Иско хочет покинуть клуб. Отмечается, что «сливочные» готовы вести переговоры с клубами, интересующимися Иско.

28-летний Иско в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах «Реала», но голевыми действиями не отметился. Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в тридцать миллионов евро.

Иско является воспитанником «Валенсии».