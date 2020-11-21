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Представители Иско уведомили «Реал» о желании футболиста покинуть клуб

21 Ноября 2020, 00:58,

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Испанский атакующий игрок «Реала» Иско может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, представители футболиста уже уведомили «Реал» о том, что Иско хочет покинуть клуб. Отмечается, что «сливочные» готовы вести переговоры с клубами, интересующимися Иско.

28-летний Иско в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах «Реала», но голевыми действиями не отметился. Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в тридцать миллионов евро.

Иско является воспитанником «Валенсии».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Иско
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