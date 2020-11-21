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Гасперини: «Трудно понять перерывы на товарищеские матчи сборных»

21 Ноября 2020, 00:14,

Global Look Press

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пообщался с прессой перед матчем против «Специи» в рамках чемпионата Италии.

«До 23 декабря нам нужно провести много матчей, к каждому необходимо относиться ответственно. На последней тренировке я увидел восемь игроков, которых в последний раз видел на матче с «Интером» - это большая проблема, но не только для нас, но и для всех команд. Это не очень хорошая ситуация, трудно понять такие перерывы на товарищеские матчи сборных.

Важно показать отличную игру в матче со «Специей», они здорово организованы и полны энтузиазма», - цитирует Гасперини Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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