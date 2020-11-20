Зидан – о контракте Рамоса: «Надеюсь, что эта ситуация вскоре будет решена»

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20 Ноября 2020, 21:16,
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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с контрактом капитана клуба Серхио Рамоса.
«Конечно, мы хотим, чтобы он остался с нами. Он дает команде очень важные качества. Но моя работа заключается в том, чтобы работать с теми, кто есть. Надеюсь, что ситуацию с контрактом Рамоса будет вскоре разрешена.
Варан? Для меня и для клуба ситуация ясна, после того, что он сделал для этого клуба, Рафаэль не продается», - цитирует Зидана Marca.
Напомним, что контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны уже ведут переговоры о продлении соглашения.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Серхио Рамос, Рафаэль Варан
Я как то не припомню что бы из Реала хотел уйти и плакал как Неймар или Месси , Рамос мужчина , он сам надеюсь не опозорит свой имидж и не уйдет из команды пока та будет нуждаться в нем .