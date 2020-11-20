Зидан – о контракте Рамоса: «Надеюсь, что эта ситуация вскоре будет решена»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с контрактом капитана клуба Серхио Рамоса.

«Конечно, мы хотим, чтобы он остался с нами. Он дает команде очень важные качества. Но моя работа заключается в том, чтобы работать с теми, кто есть. Надеюсь, что ситуацию с контрактом Рамоса будет вскоре разрешена.

Варан? Для меня и для клуба ситуация ясна, после того, что он сделал для этого клуба, Рафаэль не продается», - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны уже ведут переговоры о продлении соглашения.