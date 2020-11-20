Франко: «Рауль – лучший нападающий в истории, Месси и Роналду в одном лице»

Знаменитый голкипер Лео Франко лестно отозвался о бывшем нападающем мадридского «Реала» Рауле.

«Считаю Рауля лучшим нападающим в истории. Рауль – это Месси и Роналду в одном лице. Что-то невероятное», - цитирует Франко Marca.

Рауль является легендой мадридского «Реала», за «сливочных» испанский нападающий сыграл 741 матч во всех турнирах, забил 324 мяча и отдал 111 голевых передач. В активе Рауля, завершившего карьеру футболиста в 2015 году, 44 гола в 102 матчах за сборную Испании.

На данный момент Рауль является наставником второй команды мадридского «Реала», в СМИ неоднократно появлялись слухи, что он может возглавить и основную команду «сливочных».