Франко: «Рауль – лучший нападающий в истории, Месси и Роналду в одном лице»

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20 Ноября 2020, 20:12,
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Знаменитый голкипер Лео Франко лестно отозвался о бывшем нападающем мадридского «Реала» Рауле.
«Считаю Рауля лучшим нападающим в истории. Рауль – это Месси и Роналду в одном лице. Что-то невероятное», - цитирует Франко Marca.
Рауль является легендой мадридского «Реала», за «сливочных» испанский нападающий сыграл 741 матч во всех турнирах, забил 324 мяча и отдал 111 голевых передач. В активе Рауля, завершившего карьеру футболиста в 2015 году, 44 гола в 102 матчах за сборную Испании.
На данный момент Рауль является наставником второй команды мадридского «Реала», в СМИ неоднократно появлялись слухи, что он может возглавить и основную команду «сливочных».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рауль Гонсалес, Лео Франко
ай.. браво! так оно и есть на самом деле.. РАУЛЬ - первый после ПЕЛЕ! )))