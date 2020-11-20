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Франко: «Рауль – лучший нападающий в истории, Месси и Роналду в одном лице»

20 Ноября 2020, 20:12,


Знаменитый голкипер Лео Франко лестно отозвался о бывшем нападающем мадридского «Реала» Рауле.

«Считаю Рауля лучшим нападающим в истории. Рауль – это Месси и Роналду в одном лице. Что-то невероятное», - цитирует Франко Marca.

Рауль является легендой мадридского «Реала», за «сливочных» испанский нападающий сыграл 741 матч во всех турнирах, забил 324 мяча и отдал 111 голевых передач. В активе Рауля, завершившего карьеру футболиста в 2015 году, 44 гола в 102 матчах за сборную Испании.

На данный момент Рауль является наставником второй команды мадридского «Реала», в СМИ неоднократно появлялись слухи, что он может возглавить и основную команду «сливочных».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рауль Гонсалес, Лео Франко
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Комментарии (1)
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0
ингерман
20 Ноября 2020, 21:08

ай.. браво! так оно и есть на самом деле.. РАУЛЬ - первый после ПЕЛЕ! )))

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