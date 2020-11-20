​Йович заразился коронавирусом – два дня назад он оформил дубль в матче против России

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20 Ноября 2020, 19:27,
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В пятницу нападающий «Реала» Лука Йович сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».
Стоит напомнить, что два дня назад Йович принимал участие в заключительной игре Лиги наций между сборными Сербии и России. Сербы отпраздновали победу со счётом 5:0, Йович оформил дубль.
В субботу «Реал» проведёт гостевой поединок чемпионата Испании против «Вильярреала» в рамках десятого тура.
За «Реал» в этом сезоне Лука Йович провёл пять матчей, но голами не отличался.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Лука Йович