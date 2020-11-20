​Йович заразился коронавирусом – два дня назад он оформил дубль в матче против России

В пятницу нападающий «Реала» Лука Йович сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».

Стоит напомнить, что два дня назад Йович принимал участие в заключительной игре Лиги наций между сборными Сербии и России. Сербы отпраздновали победу со счётом 5:0, Йович оформил дубль.

В субботу «Реал» проведёт гостевой поединок чемпионата Испании против «Вильярреала» в рамках десятого тура.

За «Реал» в этом сезоне Лука Йович провёл пять матчей, но голами не отличался.