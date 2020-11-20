Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Йович заразился коронавирусом – два дня назад он оформил дубль в матче против России

20 Ноября 2020, 19:27,

twitter.com

В пятницу нападающий «Реала» Лука Йович сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».

Стоит напомнить, что два дня назад Йович принимал участие в заключительной игре Лиги наций между сборными Сербии и России. Сербы отпраздновали победу со счётом 5:0, Йович оформил дубль.

В субботу «Реал» проведёт гостевой поединок чемпионата Испании против «Вильярреала» в рамках десятого тура.

За «Реал» в этом сезоне Лука Йович провёл пять матчей, но голами не отличался.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лука Йович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён