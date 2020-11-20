​«Уважай Месси!»: фанаты «Барселоны» набросились на автомобиль Гризманна

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20 Ноября 2020, 18:30,
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В сети появилось видео, на котором фанаты «Барселоны» набрасываются на автомобиль нападающего Антуана Гризманна, выезжающий с клубной базы.
«Уважай Месси!» - кричали фанаты, призывая Гризманна проявлять больше уважения к капитану команды.
— GOL (@Gol) November 19, 2020
Aficionados del @FCBarcelona_es INCREPAN a GRIEZMANN a la salida de la Ciudad Deportiva pic.twitter.com/sXjANVLZbt
Ранее бывший агент Гризманна Эрик Ольхатс высказал мнение о том, что Месси связан с неудачами француза в каталонском клубе. Агент позволил себе заявить, что Лионель устроил в стане «сине-гранатовых» царство террора.
В девяти матчах текущего сезона Антуан Гризманн забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн