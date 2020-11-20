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Ракитич: «Месси на 100% состоит из футбола»

20 Ноября 2020, 08:55,

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Бывший хавбек каталонской «Барселоны» Иван Ракитич, ныне выступающий за «Севилью», высказался о своем бывшем одноклубнике Лионеле Месси.

«Лионель на 100% состоит из футбола. Любой болельщик получает удовольствие, наблюдая за игрой Месси. Он находится на другом уровне. При всем уважении к другим футболистам, номер один только один - это Месси. Для меня было счастьем провести вместе с ним более 300 матчей за «Барселону». Я наслаждался этим временем», - приводит слова хорватского полузащитника пресс-служба ФИФА.

Напомним, что действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Иван Ракитич
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