Ракитич: «Месси на 100% состоит из футбола»

Бывший хавбек каталонской «Барселоны» Иван Ракитич, ныне выступающий за «Севилью», высказался о своем бывшем одноклубнике Лионеле Месси.

«Лионель на 100% состоит из футбола. Любой болельщик получает удовольствие, наблюдая за игрой Месси. Он находится на другом уровне. При всем уважении к другим футболистам, номер один только один - это Месси. Для меня было счастьем провести вместе с ним более 300 матчей за «Барселону». Я наслаждался этим временем», - приводит слова хорватского полузащитника пресс-служба ФИФА.

Напомним, что действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.