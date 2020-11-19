Месси продолжает склоняться к уходу из «Барселоны» после неприятной ситуации в аэропорту

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19 Ноября 2020, 19:24,
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Неприятный инцидент в аэропорту стал ещё одним поводом для Лионеля Месси склоняться к уходу из клуба. Об этом на своих страницах сообщает Cuatro.
Напомним, сотрудники налоговой службы устроили Месси допрос прямо после его прилёта из расположения сборной Аргентины. Лионель также заявил журналистам, что ему надоело быть причиной всех бед в клубе, когда его спросили о словах экс-агента Антуана Гризманна, обвинившего аргентинца в проблемах француза.
Теперь Месси считает, что его время в «Барселоне» подошло к своему концу. Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» на два года и хочет, чтобы клуб подписал Месси, сообщает источник.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
а по-чесноку - эта профурсетка никуды из бабселоны не уйдец.. вот посмотрите.. скриньте.. )))
ай.. меци давай в манчестер-силу.. борух за них тоже топиц.. )))
Если честно то свалил бы он уж поскорей , задрали эти капризы... Команда вся в соплях , нет единства , все нужно создавать заново , а тут этот все время как примадона