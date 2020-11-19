Почеттино готов возглавить «Барселону»

Аргентинский наставник Маурисио Почеттино, который находится в статусе безработного после отставки из лондонского «Тоттенхэма», может трудоустроиться в топ-клубе чемпионата Испании.

Как информирует издание Sport.es, 48-летний специалист после долгих раздумий изменил свою позицию в отношении каталонской «Барселоны». Если руководство «сине-гранатовых» вновь предложит ему контракт, тренер согласится. Ранее Маурисио дважды отказывал каталонцам.

Почеттино известен по работе в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

В настоящий момент пост главного тренера «Барселоны» занимает голландец Рональд Куман.