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Почеттино готов возглавить «Барселону»

19 Ноября 2020, 09:10,

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Аргентинский наставник Маурисио Почеттино, который находится в статусе безработного после отставки из лондонского «Тоттенхэма», может трудоустроиться в топ-клубе чемпионата Испании.

Как информирует издание Sport.es, 48-летний специалист после долгих раздумий изменил свою позицию в отношении каталонской «Барселоны». Если руководство «сине-гранатовых» вновь предложит ему контракт, тренер согласится. Ранее Маурисио дважды отказывал каталонцам.

Почеттино известен по работе в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

В настоящий момент пост главного тренера «Барселоны» занимает голландец Рональд Куман.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Маурисио Почеттино
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