Тер Штеген оценил свой вклад в голы «Барселоны»

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген оценил свой вклад в голы «сине-гранатовых».

«Когда вижу, сколько мячей было забито в результате игры сзади, я очень радуюсь. Я могу предлагать новые решения команде. Я помогаю партнерам, давая им свободу передвижения и принося трудности сопернику. Наша команда хочет полностью раскрыть свой потенциал и постоянно прогрессировать», - передает слова немецкого голкипера издание Sport.es.

В прошлом сезоне чемпионата Испании тер Штеген провел 46 матчей во всех турнирах, в 17 из которых отстоял на ноль. Контракт немца с клубом рассчитан до лета 2025-го года.