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Тер Штеген оценил свой вклад в голы «Барселоны»

19 Ноября 2020, 08:56,

Depositphotos

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген оценил свой вклад в голы «сине-гранатовых».

«Когда вижу, сколько мячей было забито в результате игры сзади, я очень радуюсь. Я могу предлагать новые решения команде. Я помогаю партнерам, давая им свободу передвижения и принося трудности сопернику. Наша команда хочет полностью раскрыть свой потенциал и постоянно прогрессировать», - передает слова немецкого голкипера издание Sport.es.

В прошлом сезоне чемпионата Испании тер Штеген провел 46 матчей во всех турнирах, в 17 из которых отстоял на ноль. Контракт немца с клубом рассчитан до лета 2025-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Марк-Андре Тер Штеген
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