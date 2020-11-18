Форвард «Севильи» сдал положительный тест на COVID-19

Нападающий «Севильи» Карлос Фернандес сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Mundo Deportivo.

Фернандес делал тест во вторник, поэтому он пропустит матч с «Сельтой» на «Рамон Санчес Писхуан».

Также «Севилья» сообщила, что приостановила все тренировки в среду и ожидает результаты тестирования остальной команды.

Игрок заметил некоторые симптомы коронавируса в среду и был помещён на изоляцию, согласно протоколу. Во вторник он сдал тест, поэтому не участвовал в утренней тренировке.

Фернандес - четвёртый игрок «Севильи», который сдаёт положительный тест на COVID-19.

В этом сезоне «Севилья» занимает 12-е место в Ла Лиге.