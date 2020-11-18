​Винисиус преодолел 20700 километров, но не сыграл за сборную Бразилии

В ноябрьских матчах сборной Бразилии в отборе на чемпионат мира 2022 года против Венесуэлы и Уругвая нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не провёл на поле ни одной минуты. При этом футболист позитивно оценивает проведённое время в расположении национальной команды, отмечает Marca.

Журналисты подсчитали, что Винисиус преодолел 20700 километров: из Мадрида в Рио-де-Жанейро, затем в Сан-Паулу, обратно в Рио-де-Жанейро, после этого в Монтевидео и оттуда в Мадрид.

Винисиус вернётся в расположение «Реала» в среду вечером. Футболист должен сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании против «Вильярреала».