​Каземиро начал тренироваться с «Реалом», переболев коронавирусом

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18 Ноября 2020, 16:41,
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Полузащитник «Реала» Каземиро возобновил тренировки в среду утром. Об этом на своих страницах сообщает испанская Marca. Каземиро присоединился к команде спустя одиннадцать дней после того, как у него была выявлена коронавирусная инфекция.
Судя по всему, Каземиро сможет помочь «Реалу» в субботнем матче чемпионата Испании против «Вильярреала».
В сезоне 2020/2021 Каземиро провёл за «Реал» десять матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. Бразильский полузащитник записал на свой счёт один забитый гол и одну результативную передачу на партнёра.
На текущий момент «Реал» занимает четвёртое место в таблице испанской Ла Лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Каземиро