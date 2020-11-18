​Каземиро начал тренироваться с «Реалом», переболев коронавирусом

Полузащитник «Реала» Каземиро возобновил тренировки в среду утром. Об этом на своих страницах сообщает испанская Marca. Каземиро присоединился к команде спустя одиннадцать дней после того, как у него была выявлена коронавирусная инфекция.

Судя по всему, Каземиро сможет помочь «Реалу» в субботнем матче чемпионата Испании против «Вильярреала».

В сезоне 2020/2021 Каземиро провёл за «Реал» десять матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. Бразильский полузащитник записал на свой счёт один забитый гол и одну результативную передачу на партнёра.

На текущий момент «Реал» занимает четвёртое место в таблице испанской Ла Лиги.