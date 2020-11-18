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Эррера не сыграет с «Барселоной» и «Локомотивом»

18 Ноября 2020, 00:30,

Global Look Press

Хавбек мадридского «Атлетико» Эктор Эррера получил повреждение.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», футболист получил травму в расположении сборной Мексики. После прохождения медицинского обследования у Эрреры было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

По информации Marca, Эррера пропустит порядка месяца. Таким образом, он не сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 21 ноября, а также в Лиге чемпионов с «Локомотивом» 25 ноября.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл восемь матчей за «Атлетико» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Эктор Эррера
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Комментарии (1)
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Super fanat
18 Ноября 2020, 01:04

На руку Локо... Футболисту здоровья... Нашёл себя в Атлетико, а МЮ кусает локти... Хотя, там Фернандеш есть...

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