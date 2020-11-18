Эррера не сыграет с «Барселоной» и «Локомотивом»

|
18 Ноября 2020, 00:30,
|
|
Хавбек мадридского «Атлетико» Эктор Эррера получил повреждение.
Как сообщает пресс-служба «матрасников», футболист получил травму в расположении сборной Мексики. После прохождения медицинского обследования у Эрреры было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.
По информации Marca, Эррера пропустит порядка месяца. Таким образом, он не сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 21 ноября, а также в Лиге чемпионов с «Локомотивом» 25 ноября.
В нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл восемь матчей за «Атлетико» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Эктор Эррера
На руку Локо... Футболисту здоровья... Нашёл себя в Атлетико, а МЮ кусает локти... Хотя, там Фернандеш есть...