Эррера не сыграет с «Барселоной» и «Локомотивом»

Хавбек мадридского «Атлетико» Эктор Эррера получил повреждение.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», футболист получил травму в расположении сборной Мексики. После прохождения медицинского обследования у Эрреры было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

По информации Marca, Эррера пропустит порядка месяца. Таким образом, он не сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 21 ноября, а также в Лиге чемпионов с «Локомотивом» 25 ноября.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл восемь матчей за «Атлетико» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.