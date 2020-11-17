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Рамос и Каналес получили травмы в матче со сборной Германии

17 Ноября 2020, 23:36,

Global Look Press

Сегодня, 17 ноября, в рамках группового этапа Лиги наций сборная Испании на своём поле принимает сборную Германии.

На 42-й минуте травму задней поверхности бедра получил капитан испанцев Серхио Рамос, уже через минуту вместо него вышел Эрик Гарсия. Отметим, что в самом начале матча повреждение получил ещё один футболист хозяев - Серхио Каналес, его заменил Фабиан Руис.

После первого тайма испанцы ведут со счётом 3:0.

Последние два матча за сборную для Рамоса складываются не самым лучшим образом, в матче со сборной Швейцарии (1:1) центральный защитник мадридского «Реала» не реализовал два одиннадцатиметровых удара.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Серхио Рамос, Серхио Каналес
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Комментарии (1)
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Super fanat
18 Ноября 2020, 00:27

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