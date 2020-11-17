Рамос и Каналес получили травмы в матче со сборной Германии

Сегодня, 17 ноября, в рамках группового этапа Лиги наций сборная Испании на своём поле принимает сборную Германии.

На 42-й минуте травму задней поверхности бедра получил капитан испанцев Серхио Рамос, уже через минуту вместо него вышел Эрик Гарсия. Отметим, что в самом начале матча повреждение получил ещё один футболист хозяев - Серхио Каналес, его заменил Фабиан Руис.

После первого тайма испанцы ведут со счётом 3:0.

Последние два матча за сборную для Рамоса складываются не самым лучшим образом, в матче со сборной Швейцарии (1:1) центральный защитник мадридского «Реала» не реализовал два одиннадцатиметровых удара.