Куртуа – о том, что он мог оказаться в «Барселоне»: «Я всегда мечтал выступать за «Реал»

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17 Ноября 2020, 22:24,
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа опроверг слухи о том, что он мог оказаться в «Барселоне» в 2014 году.
«Неправда, что у меня было соглашение с «Барселоной». Возможно, они общались с «Челси», но в тот момент я выступал в аренде за «Атлетико» и хотел вернуться в лондонский клуб, чтобы играть за него. Я не знаю, почему говорят, что я был близок к переходу в «Барселону», это неправда.
Думаю, люди знают, что моей мечтой всегда было играть за «Реал», я счастлив, что оказался здесь», - цитирует Куртуа Mundo Deportivo.
28-летний бельгиец перешёл в «Реал» из «Челси» в 2018 году за 35 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Барселона, Тибо Куртуа