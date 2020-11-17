Отец Рамоса – о контракте сына: «Мы настроены оптимистично»

Отец защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса Хосе Рамос прокомментировал ситуацию с контрактом сына.

«Мы спокойны и настроены оптимистично. Мы уверены, что всё получится и Серхио останется в клубе», - цитирует Хосе Рамоса El Chiringuito de Jugones.

Ранее в СМИ появились слухи, что Рамос может покинуть мадридский клуб. Действующее соглашение 34-летнего испанца со «сливочными» рассчитано до конца нынешнего сезона.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рамос забил два гола за «Реал» в чемпионате Испании, но не реализовал два одиннадцатиметровых в матче за сборную Испании против швейцарцев (1:1).