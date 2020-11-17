«Барселона» рассталась с Суаресом из-за требований игрока по контракту

Стала известна причина, по которой каталонская «Барселона» приняла решение расстаться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом. Как сообщает издание Mundo Deportivo, 33-летний форвард настаивал на продлении контракта на четыре года.

Руководство «сине-гранатовых» посчитало этот срок неоправданном большим из-за возраста и упавшей результативности игрока. Не договорившись, стороны приняли решение о расставании. В настоящий момент Луис выступает за мадридский «Атлетико».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Суарес принял участие в шести поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.