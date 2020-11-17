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Рамос хочет завершить карьеру в «Реале»

17 Ноября 2020, 09:09,

Global Look Press

Центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос планирует завершить карьеру в «королевском» клубе. О этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, 34-летний футболист не хочет покидать «сливочных» и продолжает переговоры с руководством о новом трудовом договоре. Стороны пока не могут договориться. Рамос хочет подписать двухлетнее соглашение, в то время как президент «Реала» Флорентино Перес предлагает договор по схеме «1+1».

Действующий контракт защитника с мадридским грандом истекает летом 2021-го года.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Рамоса хочет французский «ПСЖ». Парижский клуб готов предложить испанцу трехлетний договор с высокой зарплатой.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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