Рамос хочет завершить карьеру в «Реале»

Центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос планирует завершить карьеру в «королевском» клубе. О этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, 34-летний футболист не хочет покидать «сливочных» и продолжает переговоры с руководством о новом трудовом договоре. Стороны пока не могут договориться. Рамос хочет подписать двухлетнее соглашение, в то время как президент «Реала» Флорентино Перес предлагает договор по схеме «1+1».

Действующий контракт защитника с мадридским грандом истекает летом 2021-го года.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Рамоса хочет французский «ПСЖ». Парижский клуб готов предложить испанцу трехлетний договор с высокой зарплатой.