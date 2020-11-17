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«Барселона» предложит новый контракт Дембеле

17 Ноября 2020, 08:59,

Global Look Press

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение относительно будущего в команде французского вингера Усмана Дембеле. Как информирует издание Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» рассчитывают заключить с 23-летним игроком новый трудовой договор до завершения текущего сезона.

Напомним, что действующее соглашение Дембеле с каталонским грандом рассчитано до лета 2022-го года.

Ранее СМИ сообщали о намерении «Барселоны» выставить француза на трансфер.

Усман перебрался в «Барсу» из дортмундской «Боруссии» летом 2017-го года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Дембеле принял участие в пяти встречах, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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