Суарес заразился коронавирусом

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба уругвайцев, коронавирус был обнаружен и у голкипера Родриго Муньоса.

Таким образом, Суарес не сможет сыграть со сборной Бразилии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. Игра состоится в среду, 18 ноября, в 02:00 по московскому времени.

На клубном уровне Суарес на данный момент выступает за мадридский «Атлетико», в нынешнем сезоне он сыграл за «матрасников» девять матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Суарес перешёл в «Атлетико» в летнее трансферное окно.