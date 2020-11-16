Коутиньо может сыграть с «Атлетико»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к возвращению в общую группу.

Как сообщает As, Коутиньо провёл часть сегодняшней тренировки с командой. Если бразилец не почувствует дискомфорт в ближайшее время, то приступит к полноценным занятиям в общей группе уже в пятницу.

Таким образом, существует вероятность, что Коутиньо с может сыграть с мадридским «Атлетико» в субботу, 21 ноября.

Напомним, что Коутиньо получил повреждение в матче седьмого тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» (1:3), у бразильца была диагностирована травма подколенного сухожилия.