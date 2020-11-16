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Коутиньо может сыграть с «Атлетико»

16 Ноября 2020, 20:57,

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Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к возвращению в общую группу.

Как сообщает As, Коутиньо провёл часть сегодняшней тренировки с командой. Если бразилец не почувствует дискомфорт в ближайшее время, то приступит к полноценным занятиям в общей группе уже в пятницу.

Таким образом, существует вероятность, что Коутиньо с может сыграть с мадридским «Атлетико» в субботу, 21 ноября.

Напомним, что Коутиньо получил повреждение в матче седьмого тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» (1:3), у бразильца была диагностирована травма подколенного сухожилия.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Филиппе Коутиньо
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