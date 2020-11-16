Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Бускетс пропустит неделю

16 Ноября 2020, 16:36,

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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил болезненный удар в колено в матче Лиги наций между сборными Испании и Швейцарии. Пресс-служба «красной фурии» сообщала, что Бускетс получил растяжение внешней коллатеральной связки левого колена.

Журналист Адриа Альбетс в Twitter написал о том, что Бускетс пропустит только неделю. Альбетс ссылается на близкие к футболисту источники.

Таким образом, Бускетс пропустит матч чемпионата Испании против «Атлетико» и, возможно, матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Добавим, что во вторник сборная Испании без Бускетса примет Германию в шестом туре Лиги наций.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Серхио Бускетс
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