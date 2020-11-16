​Фонт: «Неймар идеально подошёл бы для «Барселоны» под руководством Хави, но в мои планы он не входит»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался по поводу экс-форварда команды Неймара.

«В спортивном плане Неймар идеально подошёл бы для проекта, возглавляемого Хави Эрнандесом. Но Неймар не входит в мои планы. По экономическим причинам, а также из-за его подачи судебного иска, что поставило клуб в затруднительное положение через несколько дней после начала сезона», - цитирует Фонта El Chiringuito TV.

Напомним, летом 2017 года Неймар перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные для футбола 222 миллиона евро. Учитывая влияние на рынок пандемии, этот рекорд будет побит нескоро.