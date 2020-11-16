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«Реал» предложил Рамосу новый контракт

16 Ноября 2020, 11:41,

Global Look Press

Мадридский «Реал» продолжает переговоры с капитаном и защитником команды Серхио Рамосом о новом контракте, об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, руководство «галактикос» сделало новое предложение 34-летнему футболисту. «Королевский» клуб готов подписать с Рамосом соглашение по схеме «1+1». Серхио же настаивает на полноценном двухлетнем договоре.

Действующий контракт между сторонами истекает летом 2021-го года.

Ранее СМИ сообщили об интересе к испанскому защитнику со стороны «ПСЖ». Парижский гранд готов подписать с Рамосом трехлетний договор с зарплатой в размере 16,8 миллиона евро за сезон.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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