Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«ПСЖ» предложит Рамосу контракт на три года

16 Ноября 2020, 08:13,

Global Look Press

Руководство «ПСЖ» планирует оформить трансфер защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, об этом рапортует издание AS.

Согласно данным источника, парижский гранд готов предложить 34-летнему испанскому футболисту трехлетний трудовой договор с зарплатой в размере 16,8 миллиона евро в год. Кроме того, в контракте будет прописан подписной бонус.

Напомним, что действующее соглашение Рамоса с «королевским» клубом рассчитано до лета 2021-го года. Стороны пока не могут договориться о его пролонгации.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио сыграл восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
16 Ноября 2020, 11:23

Серега надо валить, на херь тебе сдался лысый + Перес они команду до добра (ЛЧ) не доведут....

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