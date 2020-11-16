«ПСЖ» предложит Рамосу контракт на три года

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16 Ноября 2020, 08:13,
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Руководство «ПСЖ» планирует оформить трансфер защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, об этом рапортует издание AS.
Согласно данным источника, парижский гранд готов предложить 34-летнему испанскому футболисту трехлетний трудовой договор с зарплатой в размере 16,8 миллиона евро в год. Кроме того, в контракте будет прописан подписной бонус.
Напомним, что действующее соглашение Рамоса с «королевским» клубом рассчитано до лета 2021-го года. Стороны пока не могут договориться о его пролонгации.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио сыграл восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - зима 2021
Серега надо валить, на херь тебе сдался лысый + Перес они команду до добра (ЛЧ) не доведут....