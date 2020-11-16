«ПСЖ» предложит Рамосу контракт на три года

Руководство «ПСЖ» планирует оформить трансфер защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, об этом рапортует издание AS.

Согласно данным источника, парижский гранд готов предложить 34-летнему испанскому футболисту трехлетний трудовой договор с зарплатой в размере 16,8 миллиона евро в год. Кроме того, в контракте будет прописан подписной бонус.

Напомним, что действующее соглашение Рамоса с «королевским» клубом рассчитано до лета 2021-го года. Стороны пока не могут договориться о его пролонгации.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио сыграл восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами.