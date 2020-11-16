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Суарес: «Грустно от того, что у «Барселоны» проблемы»

16 Ноября 2020, 00:54,

Global Look Press

Форвард «Атлетико» Луис Суарес в очередной раз пообщался с прессой об уходе из «Барселоны».

«Чувствую ли я, что меня упустили? Нет, это был тактический план, называйте это, как хотите. Мне пришлось смириться с этим, потому что я оказался не нужен «Барселоне», каждый сделает свои собственные выводы. Я должен думать о своей карьере в «Атлетико», но сейчас мне грустно от того, что у «Барселоны» проблемы. Но голы и победы придут к ним быстро.

Мне было грустно от того, как я ушел, уже много раз говорил об этом», - цитирует Суареса Marca.

В нынешнем сезоне Суарес сыграл девять матчей за «Атлетико», забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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