Суарес: «Грустно от того, что у «Барселоны» проблемы»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес в очередной раз пообщался с прессой об уходе из «Барселоны».

«Чувствую ли я, что меня упустили? Нет, это был тактический план, называйте это, как хотите. Мне пришлось смириться с этим, потому что я оказался не нужен «Барселоне», каждый сделает свои собственные выводы. Я должен думать о своей карьере в «Атлетико», но сейчас мне грустно от того, что у «Барселоны» проблемы. Но голы и победы придут к ним быстро.

Мне было грустно от того, как я ушел, уже много раз говорил об этом», - цитирует Суареса Marca.

В нынешнем сезоне Суарес сыграл девять матчей за «Атлетико», забил пять голов и отдал одну голевую передачу.