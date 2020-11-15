Стало известно, кем «Барселона» планирует усилить линию обороны

Каталонская «Барселона» планирует укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, в сферу интересов «Барселоны» входят сразу несколько защитников – Антонио Рюдигер из «Челси», Федерико Фасио из «Ромы», Матео Мусаккио из «Милана», Херман Пеццелья из «Фиорентины», Жоэль Матип из «Ливерпуля» и Шкодран Мустафи из «Арсенала».

Отмечается, что каталонцы не готовы тратить много денег в зимнее трансферное окно.

Напомним, что ранее «Барселона» сообщила, что клубу не удалось договориться с представителями футболистов о снижении зарплат, но переговоры пока продолжаются.