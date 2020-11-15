Стало известно, кем «Барселона» планирует усилить линию обороны

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15 Ноября 2020, 18:16,
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Каталонская «Барселона» планирует укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Sport.es, в сферу интересов «Барселоны» входят сразу несколько защитников – Антонио Рюдигер из «Челси», Федерико Фасио из «Ромы», Матео Мусаккио из «Милана», Херман Пеццелья из «Фиорентины», Жоэль Матип из «Ливерпуля» и Шкодран Мустафи из «Арсенала».
Отмечается, что каталонцы не готовы тратить много денег в зимнее трансферное окно.
Напомним, что ранее «Барселона» сообщила, что клубу не удалось договориться с представителями футболистов о снижении зарплат, но переговоры пока продолжаются.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона
Это печально...
Собрали футболистов у которых нет игровой практики или истекают контракты в ближайшие годы....
Ммм даа,сомнительные претенденты ,лучше не было ?))) Каждый из них косячит ,ещё и как ))
однозначно косяковые ))) это ж надо подобрать такой шлак в Барсу )))
не то слово ,аж сердце замирает))
это фантазии еф))