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Стало известно, кем «Барселона» планирует усилить линию обороны

15 Ноября 2020, 18:16,

Евро-Футбол.Ру

Каталонская «Барселона» планирует укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, в сферу интересов «Барселоны» входят сразу несколько защитников – Антонио Рюдигер из «Челси», Федерико Фасио из «Ромы», Матео Мусаккио из «Милана», Херман Пеццелья из «Фиорентины», Жоэль Матип из «Ливерпуля» и Шкодран Мустафи из «Арсенала».

Отмечается, что каталонцы не готовы тратить много денег в зимнее трансферное окно.

Напомним, что ранее «Барселона» сообщила, что клубу не удалось договориться с представителями футболистов о снижении зарплат, но переговоры пока продолжаются.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона
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Комментарии (6)
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0
Ruhovets Nikita
15 Ноября 2020, 21:09

Это печально...

0
Misha_diablo_football
15 Ноября 2020, 19:33

Собрали футболистов у которых нет игровой практики или истекают контракты в ближайшие годы....

3
Марченко Максим
15 Ноября 2020, 19:15

Ммм даа,сомнительные претенденты ,лучше не было ?))) Каждый из них косячит ,ещё и как ))

1
ARTUR
15 Ноября 2020, 19:20

однозначно косяковые ))) это ж надо подобрать такой шлак в Барсу )))

1
Марченко Максим
15 Ноября 2020, 19:22

не то слово ,аж сердце замирает))

1
ARTUR
15 Ноября 2020, 19:26

это фантазии еф))

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